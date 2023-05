San Teodoro, all’ecocentro una giornata senza limiti con lo “svuota cantine”

Sabato 20 maggio a San Teodoro lo “Svuota cantine”

A San Teodoro sabato 20 maggio ci sarà lo “Svuota cantine“: via libera al conferimento senza limiti all’ecocentro comunale. Spiegare all’utenza le finalità ambientali, sociali ed economiche ricollegabili ad un comportamento virtuoso ed ecosostenibile. Richiamare alla responsabile operatività le grandi attività economico/produttive del territorio, offrire le linee guida efficaci nel campo della gestione rifiuti sulla base delle direttive ricevute dall’Amministrazione regionale. Puntando a tagliare in massima condivisione con al cittadinanza i traguardi da raggiungere. Questi gli obiettivi raggiunti e da raggiungere del Comune di San Teodoro.

Step by step. Azione dopo azione. Azioni come “Svuota cantine”, evento organizzato dall’amministrazione comunale di San Teodoro e da Formula Ambiente in programma sabato 20 maggio all’Ecocentro Comunale dalle 8 alle 13. Un servizio rivolto alle utenze domestiche che consentirà il conferimento all’interno dello spazio Ecocentro di tutti i rifiuti ammissibili in deroga ai limiti quantitativi previsti dai singoli regolamenti comunali. Il tutto al grido di: “Prendiamoci cura dell’ambiente e di noi stessi”. E il tutto con il plauso pure di Legambiente.

