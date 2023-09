Le piccole tartarughe raggiungono il mare a San Teodoro.

A San Teodoro si è compiuto un nuovo miracolo, con le piccole tartarughe appena nate a Lu Impostu. Il video, pubblicato sulla pagina dell’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo”, è emozionante e si notano le piccole di Caretta Caretta uscire dalla sabbia e raggiungere il mare.

L’evento è avvenuto alle prime luci del mattino. “Avvistati i primi individui di Caretta caretta presso il nido presidiato – si legge sulla pagina -. Dopo la schiusa delle uova, avvenuta presumibilmente nei giorni scorsi, le piccole tartarughe hanno scavato per diversi giorni per raggiungere la superficie della spiaggia, forse disturbate dalle ultime piogge che hanno rallentato questo momento così atteso da parte di tutti Noi”.

”Siamo particolarmente felici ed emozionati da questo evento – dicono – che ha richiesto un impegno straordinario da parte dei biologi dell’Area Marina Protetta “Tavolara – Punta Coda Cavallo” e di tutta la Rete Regionale per la Conservazione della Fauna Marina”. L’Amp, inoltre, ha ringraziato il Comune di San Teodoro, per essersi messo a disposizione per la custodia del nido.

