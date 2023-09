Addio a Paolo Terzitta.

Aveva da poco perso suo figlio, Roberto, a soli 49 anni. Ora se ne va Paolo Terzitta, lasciando un vuoto incolmabile a Olbia. L’uomo, che aveva 82 anni, era molto conosciuto e amato in città. La stima per l’ex pensionato della polizia locale era tanta, come dimostrano i tanti messaggi di dolore che si leggono sul gruppo “Olbia, ieri, oggi e domani”.

L’affetto dai social.

“Arrivederci Paoletto, abbraccia per noi i colleghi che ci hanno preceduto”, scrive sul gruppo l’ex collega e amministratore del gruppo, Gian Stefano Ricci, che gli ha dato l’ultimo saluto assieme ai membri del gruppo social. Paolo Terzitta è ricordato come una grande persona educata e umile, lavoratore e molto generoso. Una giornata davvero triste per Olbia, che oggi è in lutto per la scomparsa di un loro abitante.

