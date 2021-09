Tamponi nelle scuole di San Teodoro.

Al via lo screening contro il coronavirus all’apertura delle scuole di San Teodoro. L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Rita Deretta, ha avviato una campagna screening per gli alunni e il personale dell’Istituto Comprensivo.

I test molecolari di tipo salivare su base volontaria, saranno effettuati lunedì 13 settembre presso la palestra comunale di via Molise. Sono stati comunicati anche gli orari in cui si possono effettuare i tamponi, ordinati in base alla scuola.

Dalle ore 10 alle ore 11 e 30, sono rivolti agli studenti della scuola primaria; Dalle ore 11 e 30 alle ore 13 per la scuola secondaria, mentre dalle ore 13 alle ore 14 per il personale docente e personale non docente. I genitori che porteranno i figli a fare il tampone dovranno munirsi del consenso informato compilato, allegato alla comunicazione sul sito istituzionale. Lo screening è rivolto solo a chi non si è sottoposto a tampone nelle 48 ore precedenti.

