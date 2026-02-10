San Teodoro si tinge di viola nella Giornata per l’epilessia

La Giornata per l’epilessia a San Teodoro.

San Teodoro si tinge di viola in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia, aderendo anche quest’anno all’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione su una patologia neurologica tra le più diffuse, ma ancora spesso accompagnata da silenzi e pregiudizi. Il paese ha scelto di rendere visibile il proprio messaggio attraverso l’illuminazione simbolica di alcuni luoghi rappresentativi del territorio.

La chiesa titolare, la croce del colle Mariano, il Palazzo comunale, il Mast e la sede della Croce Bianca di San Teodoro saranno illuminati di viola come segno di vicinanza e solidarietà nei confronti delle persone che convivono con l’epilessia. Un gesto che intende richiamare l’attenzione sull’importanza dell’informazione e della conoscenza, considerate fondamentali per superare stereotipi ancora diffusi.

L’epilessia è riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità come una malattia sociale e rappresenta una delle condizioni neurologiche più frequenti a livello globale. La promozione di momenti di riflessione e di iniziative pubbliche viene indicata come uno degli strumenti principali per favorire una maggiore consapevolezza e per contrastare lo stigma che spesso accompagna la diagnosi.

La campagna è promossa dall’Associazione Italiana Epilessia e vede il coinvolgimento di diverse realtà locali che hanno scelto di sostenere l’iniziativa, condividendone le finalità. L’obiettivo è contribuire alla costruzione di una comunità più inclusiva e attenta, capace di riconoscere le fragilità e di valorizzare il rispetto e la solidarietà. Il colore viola, simbolo dell’epilessia, richiama proprio questo impegno, unendo idealmente forza e delicatezza in un messaggio di ascolto e dignità.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui