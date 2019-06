Il cinghiale a passeggio per la spiaggia di Cala Brandinchi.

Un curioso cinghiale è stato visto aggirarsi più di una volta nella spiaggia di Cala Brandinchi a San Teodoro a proprio agio in mezzo alle decine di persone e turisti che affollavano la spiaggia, forse abituato a ricevere cibo.

Il video amatoriale è stato girato nelle dune poco lontane dal bagnasciuga della bellissima spiaggia già meta di migliaia di turisti in vacanza.

Ormai non è più raro vedere animali selvatici aggirarsi per le spiagge forse affamati in cerca di cibo o alla ricerca di refrigerio, oppure come le famosissime mucche che stanziano indisturbate nella spiaggia di Berchida vicino a Orosei.

(Visited 1.455 times, 1.455 visits today)