Nasce lo Yacht Club San Teodoro: sarà presentato in Comune

Lo Yacht Club San Teodoro è realtà.

Nasce lo Yacht Club San Teodoro. Il 30 settembre alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune di San Teodoro si terrà l’evento di presentazione ufficiale del nuovo Yacht Club San Teodoro, con il patrocinio del Comune di San Teodoro e della Guardia Costiera di Olbia

La prima idea di creare l’associazione è nata nel 2019, il 15 marzo del 2023 si è arrivati alla firma dell’ato costitutivo come Associazione Sportiva Diletantistica senza fini di lucro. Lo Y.C.S.T. è un’associazione riconosciuta dal CONI, affiliata all’ Ente di Promozione Sportiva “UISP Sportpertutti” e ha intrapreso il processo di affiliazione alla Federazione Italiana Vela.

La missione dello Yacht Club San Teodoro è sviluppare e diffondere la pratica della vela e di tutti gli sport del mare nel Comune di San Teodoro e nei Comuni limitrofi. Gli obiettivi di medio termine sono molto ambiziosi: promuovere la diffusione e la pratica degli sport acquatici, realizzare eventi, partecipare all’innalzamento della qualità della vita del paese per i residenti e quindi alla sua atrattività per i turisti.

I valori dello YCST sono ispirati dal principio di Responsabilità Sociale, ovvero da quell’insieme di comportamenti che hanno delle ricadute positive nella comunità in cui si opera. È una forma di autoregolamentazione che definisce i parametri con i quali ci si vuole rapportare ai propri interlocutori: dai soci alle istituzioni territoriali, dai membri della comunità, agli operatori economici ai turisti. In particolare, i princìpi che ci guidano sono: la partecipazione, l’inclusività, la sostenibilità ambientale e sociale, la formazione atraverso lo sport.

Il consiglio direttivo dello YCST è così composto: Enrico Secci (Presidente), Bernardo Sanna (Vice-Presidente), Massimo Manca (Segretario), Chantal Lapegna (Socia Fondatrice), Salvatore Mascia (Socio Fondatore). Le attività sportive saranno coordinate da Barnaba Dejana e da Camillo Zucconi.

“Associazionismo, la parola più importante che mi sento di sotolineare” dichiara il Presidente Enrico Secci “Siamo aperti ai tesseramenti di persone che come noi siano portatori di valori, di impegno e di progetti. Oggi vi presentiamo solo l’inizio di un percorso più ampio da realizzare in gruppo, un gruppo affiatato che si dedica con passione agli sport acquatici e alle attività marittime in genere. Abbiamo dato vita a un grande progeto, con voi riusciremo a realizzarlo!”

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui