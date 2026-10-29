Sant’Antonio di Gallura: Antonio Bellu è campione d’Europa di tiro a volo

Il tiro a volo europeo si tinge d’azzurro nel segno della Gallura con Antonio Bellu da Sant’Antonio. Ai campionati europei 2026 che hanno avuto luogo a Malakasa, in Grecia, il 21enne ha conquistato l’oro a squadre nella specialità Skeet Junior. Atleta del centro sportivo Carabinieri, ha raggiunto il gradino più alto del podio insieme ai compagni di squadra Antonio La Volpe e Marco Coco. Una prestazione impeccabile che incorona l’Italia ai vertici della disciplina.

Questo prestigioso successo internazionale rappresenta il coronamento di un percorso agonistico in costante ascesa. Nonostante la giovane età, il tiratore sardo ha già dimostrato a più riprese il proprio valore sia in ambito nazionale che internazionale. Grazie a una combinazione rara di talento naturale, rigore negli allenamenti e spirito di sacrificio. La vittoria in terra greca conferma la maturità sportiva raggiunta dal giovane carabiniere, capace di gestire magistralmente le grandi occasioni.

L’impresa di Malakasa ha suscitato una profonda emozione e un grande senso di appartenenza a Sant’Antonio di Gallura, comunità d’origine del neo campione europeo. Le istituzioni locali hanno voluto omaggiare ufficialmente l’atleta per il traguardo raggiunto: “Il sindaco e tutta l’amministrazione comunale esprimono ad Antonio e agli altri membri della squadra i più sinceri complimenti, con l’orgoglio di vedere un giovane della nostra comunità distinguersi ai massimi livelli dello sport europeo”.

Il successo in terra ellenica non costituisce soltanto un motivo di vanto per il movimento sportivo italiano, ma costituisce un punto di partenza fondamentale per i futuri impegni internazionali dell’atleta. L’esempio di dedizione e determinazione mostrato da Antonio Bellu rappresenta una fonte di ispirazione per le nuove generazioni che si avvicinano allo sport con passione e ambizione.

P.P. Lobrano

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