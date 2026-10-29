Lavori alla rete idrica, possibili disagi per l’acqua a Olbia

Disagi con l’acqua a Olbia.

Possibili disagi nell’erogazione dell’acqua mercoledì 4 novembre a Olbia, dove i tecnici di Abbanoa saranno impegnati in un intervento sulla rete idrica. I lavori interesseranno l’incrocio tra via Belgio e via Francia, in prossimità del pozzetto di manovra, dove è prevista l’installazione di nuove apparecchiature idrauliche e la posa di una nuova tubazione.

Per consentire l’esecuzione delle operazioni sarà necessario sospendere temporaneamente il funzionamento della condotta interessata, con conseguenze sulla distribuzione dell’acqua alle utenze collegate. L’intervento inizierà alle 8:30 e, secondo le previsioni, dovrebbe concludersi entro le 19:30. Nel corso della giornata potranno quindi verificarsi abbassamenti della pressione e interruzioni temporanee del servizio in località Zona Bandinu e Tannaule, lungo corso Vittorio Veneto e le relative traverse e vie parallele, in via Barcellona e nelle strade collegate, oltre che nel centro storico.

Il ripristino della normale erogazione avverrà al termine dei lavori. Abbanoa ha assicurato che i tecnici cercheranno di contenere il più possibile la durata dell’interruzione e che, qualora l’intervento dovesse terminare prima del previsto, il servizio sarà riattivato in anticipo rispetto all’orario programmato. Alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida. Il fenomeno, spiega il gestore, può essere legato alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni interessate dai lavori. Per segnalare eventuali anomalie è possibile contattare il servizio guasti di Abbanoa al numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24.

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