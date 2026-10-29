Voto fuori sede, domande e modalità previste a Olbia

Il voto per i fuori sede a Olbia.

Il Comune di Olbia ha istituito presso l’Ufficio Elettorale l’elenco degli elettori fuori sede. La misura consente, a chi possiede determinati requisiti, di votare nel Comune in cui si trova temporaneamente domiciliato per alcune consultazioni elettorali nazionali. La possibilità riguarda le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Sono invece escluse le elezioni amministrative e regionali. Il requisito territoriale fondamentale è che il Comune del domicilio temporaneo si trovi in una Regione diversa da quella in cui l’elettore è iscritto nelle liste elettorali.

Chi può richiedere il voto fuori sede.

La normativa individua diverse categorie di cittadini che possono presentare domanda per essere inseriti nell’elenco. Possono accedere alla misura gli elettori che si trovano temporaneamente fuori dalla propria Regione per motivi di studio o lavoro, a condizione che la permanenza prevista sia di almeno 9 mesi.

Sono ammessi anche coloro che, per documentate ragioni di cura, ricevono assistenza sanitaria, terapie o trattamenti medici per almeno tre mesi, compreso il giorno della consultazione, presso una struttura sanitaria situata in un Comune di un’altra Regione rispetto a quella di iscrizione elettorale. La possibilità è estesa ai caregiver familiari che prestano assistenza a persone sottoposte a cure, terapie o trattamenti medici o riabilitativi presso strutture sanitarie fuori dalla propria Regione. Anche in questo caso, l’attività di assistenza deve riguardare un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data della consultazione. Rientrano tra i beneficiari, inoltre, i genitori e i familiari conviventi di minori che, per almeno tre mesi, accompagnano o assistono i bambini durante percorsi di assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura situata in un’altra Regione.

Le scadenze per presentare la domanda.

I termini per chiedere l’iscrizione nell’elenco cambiano in base alla categoria di appartenenza e al momento in cui maturano i requisiti. Per chi si trova già fuori sede per studio o lavoro, la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno, per partecipare alle consultazioni previste nell’anno successivo. Se, invece, la condizione di fuori sede per studio o lavoro si manifesta dopo il 31 dicembre, la richiesta va inoltrata entro 30 giorni dalla data in cui vengono soddisfatti i requisiti. Resta comunque valido il limite massimo del 45° giorno precedente alla consultazione.

Per gli elettori che si spostano per motivi di cura, per i caregiver familiari e per i genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a trattamenti sanitari fuori Regione, la domanda deve essere presentata entro il 45° giorno antecedente la consultazione. L’iscrizione nell’elenco ha validità annuale. Chi intende usufruire del voto fuori sede anche nell’anno successivo dovrà quindi presentare una nuova richiesta rispettando le scadenze previste.

Come presentare la richiesta al Comune di Olbia.

Il modulo per l’iscrizione, accompagnato dalla documentazione richiesta dalla normativa, può essere trasmesso all’Ufficio Elettorale del Comune attraverso diverse modalità. La domanda può essere spedita per posta all’indirizzo: Comune di Olbia – Ufficio Elettorale, via Garibaldi 49, 07026 Olbia (SS). In alternativa, è possibile utilizzare la posta elettronica certificata, inviando la documentazione all’indirizzo [email protected], oppure la posta elettronica ordinaria, all’indirizzo [email protected]. È consentita anche la consegna a mano di una comunicazione indirizzata all’Ufficio Elettorale presso l’Ufficio Protocollo del Comune. La consegna può essere effettuata anche da una persona diversa dall’interessato.

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