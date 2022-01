Lavori nel campo da calcetto a Sant’Antonio.

Anche il campo da calcetto di Sant’Antonio di Gallura sarà riqualificato. L’amministrazione comunale del paese ha programmato la manutenzione degli impianti sportivi comunali, inserendo anche il campetto tra quelli che necessitano degli interventi.

Ieri si è proceduto ad affidare alla ditta Vasapollo srl i lavori di rifacimento del campo da calcetto. Si tratta di un intervento che prevede la realizzazione del manto in erba sintetica, la riqualificazione delle tribune, delle recinzioni e altre altre piccole migliorie per rendere fruibile l’area di gioco. Il costo per il nuovo volto del campo da calcetto è di 206 mila euro, fondi che derivano interamente dall’avanzo di amministrazione 2021.