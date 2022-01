Procedono spediti i lavori per la realizzazione della scuola di Loiri

I lavori della scuola di Loiri.

Procedono spediti i lavori per il nuovo polo scolastico di Loiri. Il cantiere per la realizzazione dell’istituto è stato aperto a luglio, un’opera del costo di 2 milioni e 600 mila euro, finanziati dal progetto Iscol@ della Regione e dal Comune.

Il plesso scolastico comprende 3 nuove classi della scuola d’Infanzia e altre 5 della primaria, compresi gli uffici della segreteria, un auditorium e una palestra. Il nuovo polo nascerà su un terreno di 7 mila metri quadrati donati al Comune e in futuro comprenderà anche la realizzazione di un ampliamento per alcune classi della scuola media. “Siamo soddisfatti per l’iter burocratico dei lavori – dichiara il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai -. Auspichiamo di concludere l’intervento quando prima”.