I lavori sulla rete idrica di Abbanoa.

Per venerdì 12 maggio, dalle 8 alle 19, le squadre di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione della condotta adduttrice che dal potabilizzatore dell’Agnata alimenta il serbatoio comunale al servizio di Sant’Antonio di Gallura. Nel dettaglio, sarà eliminata una dispersione individuata in un tratto di tubatura del diametro di 150 millimetri.

Durante i lavori, l’erogazione all’utenza sarà garantita durante la mattinata dalle scorte opportunamente accumulate nel serbatoio. Nel pomeriggio e fino al completamente dell’intervento si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni fino al completo ristabilirsi delle scorte del serbatoio.

Sarà cura dei tecnici di Abbanoa anticipare l’orario di riapertura dell’erogazione qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. Al momento del ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo 24 ore su 24.

