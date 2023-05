A Berchidda l’ultimo saluto a Orazio Porcu

L’amministrazione comunale di Berchidda ricorda Orazio Porcu, che è stato sindaco dal ’78 all’84 e dal ’95 al 2000, ma anche consigliere regionale dall’84. Il Comune “partecipa al dolore di Maurizio e Deborah, Roberto e Maria Antonietta, Andrea e Paola, familiari tutti. Alla Famiglia giungano piena vicinanza e l’espressione del cordoglio degli Amministratori, del Segretario Comunale, dei dipendenti comunali e della comunità intera”.

Dal Comune di Berchidda arriva un dettagliato ricordo sul ruolo che l’ex sindaco ha avuto nella comunità.

“Ricordiamo la figura del maestro Orazio e della sua professione a favore dell’educazione e dell’istruzione di intere generazioni di berchiddesi – si legge -. Nonché l’impegno politico e amministrativo, ispirato ai più alti valori di libertà, giustizia ed equità sociale”.

Tanti gli interventi arrivati durante i mandati da primo cittadino di Orazio Porcu. “Ne sono testimonianza alcune opere fondamentali per il paese. Il contrasto alla disoccupazione con politiche del lavoro e la copertura del canale Su Riu Zocculu con rete viaria e messa in sicurezza delle rispettive aree – spiegano -. L’abbattimento del rischio idrogeologico, l’elettrificazione in località Badu ‘e Cheja, viabilità rurali”. Ma non solo. “Il ritrovamento di una sorgente d’acqua importantissima presso la stazione ferroviaria che ha consentito la risoluzione di problemi legati al razionamento della risorsa idrica – si legge -. Facendo fronte al fabbisogno della popolazione, l’impianto sportivo Manchinu e la scuola media Pietro Casu”. Per tutte queste opere dal Comune di Berchidda arriva “il ringraziamento della comunità locale e la memoria del suo servizio pubblico, interpretato e attuato attraverso i valori fondanti del sistema democratico”.

Oggi, mercoledì 10 maggio, alle 11 ci sarà il funerale una cerimonia laica al cimitero di Berchidda.