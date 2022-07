L’incidente sulla strada di Priatu.

Incidente frontale tra due auto sulla Calangianus – Tempio. Per cause in fase di accertamento, le vetture si sono scontrate all’altezza della provinciale 38. L’impatto è stato violentissimo ed uno dei conducenti è rimasto incastrato tra le lamiere ed estratto dai vigili del fuoco.

Sul posto, all’altezza di Priatu, è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha elitrasportato l’uomo all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Al momento del trasporto era cosciente, ma in preda a forte amnesia. Per questo verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti clinici nel corso della serata.