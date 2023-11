L’allarme per una 92enne a Santa Teresa Gallura.

Stamane, intorno alle 9, a Santa Teresa Gallura, è stata richiesta assistenza per un’anziana di 92 anni, che non rispondeva ai tentativi dei nipoti di comunicare con lei. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori della Protezione Civile Lungoni, i carabinieri e i vigili del fuoco.

La situazione si è risolta quando è emerso che la signora stava semplicemente riposando e non aveva bisogno di aiuto. Tuttavia, per precauzione, è stata trasportata all’ospedale San Giovanni Paolo II di Olbia perché aveva assunto una dose eccessiva di gocce per dormire.

Gli operatori hanno dovuto sfondare la porta per accedere all’abitazione e la signora è stata trovata dormiente, ma in buone condizioni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui