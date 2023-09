Blitz nella Valle della Luna, controlli a tappeto a Cala Grande

Blitz delle forze dell’ordine nella Valle della Luna

Da stamattina le forze dell’ordine sono impegnate in un blitz a Cala Grande di Santa Teresa Gallura, più nota come “Valle della luna“. Nello storico punto di ritrovo degli hippie e dei loro eredi sono arrivate divise di tutti i colori.

L’operazione cominciata stamattina è ancora in corso e non è passato inosservato il viavai di mezzi per il blitz. Dopo i fasti degli anni Settanta ci sono alcune persone che ancora vivono tra gli scogli e le tende piazzate nei paraggi di Cala Grande. A queste si aggiungono quelle che arrivano saltuariamente. Col tempo sono stati creati muretti dentro le grotte di granito e ci sono diversi rifiuti in giro. Questi sono alcuni dei temi alla base del blitz di stamattina, che non può prescindere anche dal controlli sulle sostanze stupefacenti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui