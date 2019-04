Gli interventi per l’ambiente a Santa Teresa.

Santa Teresa paladina delle energie pulite. Ormai il passaggio alla fonte solare è diventato realtà e lo scopriamo con piacere guardando i costi dell’amministrazione comunale in netta discesa. Tanti soldi risparmiati grazie ad efficienti impianti fotovoltaici collocati in vari edifici pubblici.

Dal palazzo comunale alle scuole pubbliche e dal palazzetto dello sport alla stazione marittima, per dotare ogni struttura di autosufficienza energetica. Le spese iniziali sono state molte, inoltre si sono aggiunte quelle per la dotazione degli accumulatori di corrente, opere indispensabili per surrogare la funzione dei pannelli solari in mancanza di luce naturale.

Le scuole medie e materne non dispongono ancora di questi impianti, bisogna aspettarne l’installazione a inizio estate. Con l’approvazione del programma triennale di lavori pubblici 2019-2021, si è già passati alla fase operitiva. Oltre agli accumulatori che servono a fornire energia sono previsti dei sistemi per ridurre le dispersioni di calore dagli ambienti. Le due scuole quindi verranno coibentate tramite cappotto termico e si procederà alla sostituzione di infissi e impianti interni.

In totale l’intervento di riqualificazione costerà 998mila euro, di cui circa 600mila destinati alle scuole medie. Si punta quindi all’innovazione tecnologica anche se questa comporta una spesa non indifferente, che tuttavia viene ammortizzata di anno in anno.

Ad esempio l’accordo con Enelsole, stipulato quattro anni fa, ha portato ad un risparmio in bolletta elettrica fino al 50%. Con tale accordo venivano sostituite le lampade per l’illuminazione delle strade con nuove luci a tecnologia led.

Sempre con uno sguardo alle energie rinnovabili il Comune pensa ad un progetto di mobilità elettrica per i turisti. Una flotta di navette che collegherà il paese con le località balneari. I veicoli alimentati ad energia solare avranno dei punti di ricarica ad ogni sosta, contribuiranno a smaltire il traffico in estate e ridurranno l’inquinamento.

