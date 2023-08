Ferragosto col botto a Santa Teresa, ma gli eventi non sono finiti

Un bagno di folla a Santa Teresa per il Ferragosto.

Erano migliaia le persone che hanno assistito al Ferragosto di Santa Teresa e agli eventi organizzati dal Comune con la Pro Loco del paese. Un vero e proprio successo, non solo per il concerto del Dj Thomc, ma per tutte le manifestazioni organizzate durante la giornata del 15 agosto.

La serata è cominciata con la Santa Messa, che ha riunito i fedeli, i quali si sono diretti assieme a tanti turisti al porto, dove era attesa la processione in mare. “Un successo inaspettato – ha dichiarato il presidente della Pro Loco, Massimo Stroppaghetti -, poiché ogni evento si è svolto bene e ha attirato moltissima gente. Abbiamo accontentato tre fasce diverse, dai fedeli, ai giovani e a chi voleva vedere la processione in mare anche se non religioso. I numeri dello spettacolo musicale sono stati simili a quelli del concerto dei Tazenda e sono stati davvero inattesi”.

Ma gli eventi dell’estate non finiranno qui, perché proseguiranno anche a settembre. “Ora ci stiamo preparando per l’evento che si terrà il 23 agosto – ha annunciato – che riguarda quello del carnevale sardo itinerante. Ci sarà anche l’attesa sagra del pesce in piazza e proseguiremo fino al 5 e il 6 settembre con l’evento di freestyle”.

Nuovo calendario per il dopo estate.

Anche l’autunno e l’inverno di Santa Teresa avrà tanti eventi che sono in fase di definizione. “Dopo l’estate ci saranno giornate ecologiche con i bambini e ad ottobre ci sarà sicuramente l’evento di Halloween – ha fatto sapere Stroppaghetti -. Per ottobre, i Fidali 79 stanno già programmando la festa patronale, dove ci sarà un cantante famoso che sarà presto annunciato. Gli eventi continueranno e si stanno studiando anche quelli del prossimo anno”.

