Il grave incidente col quad a Santa Teresa Gallura.

Un grave incidente si è verificato stamane a Santa Teresa Gallura coinvolgendo due persone che hanno riportato ferite in seguito alla caduta da un quad. I feriti sono un giovane ragazzo di 20 anni e una donna di 45 anni.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Santa Teresa Gallura e il personale sanitario della Protezione Civile Lungoni. Per garantire un’assistenza adeguata e rapida, è stato richiamato l’elicottero di soccorso da Olbia, il quale ha fornito supporto medico in loco per i feriti, garantendo il trasporto tempestivo verso strutture ospedaliere per le cure necessarie.

I carabinieri di Tempio, invece, si sono recati sul luogo dell’incidente per effettuare gli opportuni rilievi e per chiarire le circostanze che hanno portato alla caduta del quad.

