Infortunio sul lavoro.

Un’incidente sul lavoro è avvenuti ieri mattina in un’abitazione vicino a Santa Teresa. L’operaio pare sia caduto dall’impalcatura dove stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione. L’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari per un trauma alla colonna vertebrale. I soccorsi sono stati immediati con l’arrivo sul posto di un’ambulanza che ha richiesto l’intervento urgente dell’elisoccorso. Non si conosce la dinamica precisa dell’incidente e le attuali condizioni dell’operaio pare non siano gravi. Le indagini sulle cause dell’infortunio sono agli ispettori dell’Azienda sanitaria.

