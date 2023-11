Festa degli alberi, a Santa Teresa torna Ligghjendi con Fiorenzo Caterini

A Santa Teresa la sessione invernale di Ligghjendi

A Santa Teresa Gallura parte la sessione invernale di Ligghjendi, il piccolo festival letterario della Gallura. “Abbiamo scelto la data del 21 novembre perché si festeggia la Giornata Internazionale degli Alberi e proprio per l’occasione ospiteremo Fiorenzo Caterini con il suo libro “Colpi di scure e sensi di colpa” che dialogherà con Giovanni Andrea Paggiolu“.

A seguire vi sarà la proiezione del film “Arbores, la storia perduta dei boschi sardi” e l’incontro con il suo regista Francesco Bussalai. Un appuntamento da non perdere in cui il filo conduttore sarà la storia dei boschi della nostra isola. “Vi aspettiamo il 21 novembre alle ore 18:00 nella sala convegni del Centro Taphros (stazione marittima del Porto, ingresso libero) – annunciano -. Sappiamo che non avete altri impegni (o se li avete spostateli), quindi non mancate”.

Il festival letterario della Gallura Liggjendi é un progetto del Comune di Santa Teresa Gallura realizzato dalla cooperativa CoolTour Gallura con il sostegno di: Assessorato pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della RAS – Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Beni Librari Regione Sardegna, Comune di Santa Teresa Gallura, Carlo Delfino editore, MadebySardinia, Farmacia Bulciolu, Libreria Roggero, Ufficio Turismo Santa Teresa Gallura e tutti gli operatori economici che collaborano per la buona riuscita del festival.

