La Gallura saluta l’estate di San Martino, vento e temperature in calo

Temperature minime in calo in Gallura dopo l’estate di San Martino

Dopo i primi freddi le temperature in Gallura si erano rialzate, ma ora il vento spazzerà via l’estate di San Martino. Questi caratteristici giorni con temperature miti in pieno autunno devono fare i conti col forte vento che porterà anche un abbassamento delle temperature, soprattutto le minime. Sulla Gallura in questi giorni si rivedrà anche la pioggia, grande assente in questo periodo.

Da giovedì fino a domenica le minime in Gallura scenderanno in modo sensibile, anche di 4-5 gradi. Ma la prossima settimana dovrebbero tornare sui livelli di questi giorni. Prima dell’arrivo della stagione invernale.

