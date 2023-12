A Santa Teresa apre il Villaggio di Natale e tanti eventi nel paese

L’inaugurazione degli eventi di Natale a Santa Teresa.

A Santa Teresa Gallura si inaugura il Natale. Domani 8 dicembre si inaugurerà il Villaggio natalizio. Alle ore 10:30 i Fidali ’80 inaugureranno la Feria del Dolce, mentre alle 12, in piazza Vittorio Emanuele I, ci sarà la fagiolata lungunesa, piatto tipico locale.

Alle ore 15 ci sarà uno spettacolo di marionette “Is mascareddas”. Babbo Natale arriverà un po’ in anticipo nel paese, ovvero il 17 dicembre per ricevere le letterine dei bambini. Il Natale nel paese è molto sentito e i cittadini vengono coinvolti attivamente alle iniziative. Una di queste è il concorso per l’installazione più bella, aperto lo scorso 30 novembre, per ricevere le iscrizioni di attività commerciali e privati.

