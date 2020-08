Gli eventi a Santa Teresa dal 28 al 30 agosto.

Dal 28 al 30 agosto ritorna il Gallura Buskers Festival Internazionale artisti di Strada e Circo contemporaneo. Una carovana di artisti pronti a travolgere il pubblico con i loro numeri di magia, comicità, acrobazia, nonsense e tanta allegria per far sognare e ricordare che bisogna lasciare ogni giorno un po’ di spazio alla nostra fantasia e all’immaginazione.

In arrivo il gruppo di acrobati del Kenya The Black Blues Brothers, Andrea Fidelio, Compagnia La Fabiola, Mr David, Mister Mustache, Otto Panzer, Company Satchok, Zamu, Elena Timpanaro, Simone Modafferi.

Cabaret, giocoleria, equilibrismo, comedy magic, clownerie, acrobazie, street magic, illusionismo, poesia. Le truppe colorate del Gallura Buskers Festival sono pronte a travolgere di allegria, risate, musica, arcobaleni e magia il suggestivo borgo di Santa Teresa Gallura dal 28 al 30 agosto. Tre giorni di intrattenimento tra circo contemporaneo, teatro di strada, comicità, incanto e teatro di figura nell’appuntamento tra i più attesi della stagione estiva. Ottava edizione del festival che malgrado le tante difficoltà, grazie agli sforzi degli organizzatori e degli enti che sostengono l’evento, si farà, seppur in una versione ridimensionata, ma con un programma straordinario e tanti artisti tra i più richiesti nei festival più prestigiosi del mondo pronti a regalare, ora più che mai, tanta gioia e momenti di stupore e spensieratezza.

“In quest’anno particolare, consapevoli dell’importanza e del valore primario della cultura, consci del legame instaurato con il territorio, abbiamo deciso di non fermarci, organizzando una edizione speciale, proponendo un formato ridotto del festival e nel rispetto delle attuali normative sulla sicurezza”, spiega Alberto Pisu, direttore artistico del Gallura Buskers Festival organizzato dall’associazione Dietro le Quinte.

Dieci le compagnie in arrivo con la carovana di comici, clown, maghi, acrobati, equilibristi, marionette, manipolatori del fuoco, nell’incantevole scenario di Santa Teresa Gallura, gioiello incastonato nel promontorio che si affaccia sulle Bocche di Bonifacio. E ancora, aperitivi e degustazioni a cura di Massimo Mascia dell’associazione Botteghe in Piazza. Accogliere, informare e promuovere prodotti e cultura della Sardegna: questi i propositi del Welcome desk, punto di incontro e riferimento, attivo dalle 19 alle 21 al Cinema Arena Odeon. Un “salotto” enogastronomico dove poter conoscere e degustare i sapori locali. Una tappa quotidiana da non perdere prima di immergersi negli spettacoli del Gallura Buskers Festival.

Il palcoscenico a cielo aperto del Festival Internazionale degli Artisti di Strada e del Circo contemporaneo si articolerà nei giorni 29 e 30 nelle due location Piazza della Libertà e Cinema Arena Odeon, in via Capotesta, 6; mentre la prima giornata del 28 gli artisti si esibiranno come sempre a San Pasquale (frazione di Santa Teresa Gallura), nello spettacolo delle 21.30. Sabato e domenica si potrà assistere agli spettacoli suddivisi in tre turni: il 29 in Piazza della Libertà alle 21.00 (turno A), alle 22.45 (turno B) e al Cinema Arena Odeon alle 21.30. Domenica invece il primo turno in Piazza Libertà inizierà prima, alle 19.30; seguiranno quindi altri due turni di esibizioni degli artisti alle 21.00 e alle 22.45. Resta invariato l’orario al Cinema Arena Odeon delle 21.30.

L’ingresso è libero e gratuito ma solo su prenotazione. Posti limitati, obbligo di prenotazione e di mascherina.

Per le prenotazioni sono previsti tre numeri di telefono, ciascuno relativo ad ogni location, nel rispetto delle attuali normative sulla sicurezza e delle misure anti Covid-19. Per quella di San Pasquale si può contattare il numero 379 1784667; per gli spettacoli in Piazza Libertà si dovrà chiamare il numero 379 1396993; per il Cinema Arena Odeon infine si può invece prenotare chiamando il numero 379 1794764.

