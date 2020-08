Olbia, dopo il caso Pinducciu i consiglieri della minoranza chiedono le dimissioni del sindaco

Sul caso delle dimissioni dell’assessora Pinducciu intervengono anche i consiglieri di minoranza di Olbia esprimendo vicinanza e riconoscendole il merito di “aver messo nero su bianco quanto da tempo denunciamo in Consiglio Comunale”, commentano i consiglieri Amedeo Bacciu, Davide Bacciu, Patrizia Desole, Roberto Ferinaio, Antonio Loriga, Gaspare Piccinnu, Maria Teresa Piccinnu, Ivana Russu e Massimo Satta.

“Le parole forti utilizzate nel comunicato, lasciano intendere un intenso malessere creatosi nel tempo, dovuto al mutamento di un Sindaco-agnello della compagna elettorale del 2016, al lupo della gestione in solitario di tutti questi anni, favorito in tutta evidenza dalla mancanza di personalità e competenze tra le persone che lo circondano nella giunta comunale e nel consiglio. “…nessuno deve osare contestare… il Sindaco”; La Giunta quale organo monocratico di assenso al suo volere. “In Giunta si leggeva solo il titolo e il numero della delibera”. Le parole utilizzate dall’ex Assessore non lasciano spazio all’interpretazione. Olbia è gestita da un Soggetto arrogante che evidentemente convinto di gestire la cosa pubblica come fosse la propria, prende in solitaria le decisioni, salvo poi esser costretto a fare marcia indietro (vedasi piste ciclabili) o a tentare di salvare il salvabile anche a discapito dei cittadini (vedasi ztl)” scrivono i consiglieri di minoranza.

“L’agire in solitaria continua a creare solo danni a questa città – proseguono i consiglieri – . Nessun intervento a favore dei cittadini e degli imprenditori per l’emergenza Covid-19, l’abbandono indiscriminato dei rifiuti senza alcuna valida contromossa, la bomba ecologica de Sa Corroncedda dovuta ad anni di assoluto mancato controllo e tante altre problematiche irrisolte, dimostrano l’assoluta mancanza di efficacia di una azione che altro è che del buon Fare. Il modo in cui ha letteralmente “schiacciato” l’azione di uno dei suoi assessori, è la chiara dimostrazione che quest’uomo e coloro che gli stanno intorno, non possono continuare ad amministrare una città grande come quella di Olbia, che merita forza innovatrice, che merita gioco di squadra, che merita una guida competente, attenta alle vere esigenze dei cittadini e capace di fare sintesi a fronte di soluzioni proposte da una Squadra di Governo”.

“Per il bene di Olbia chiediamo ancora una volta le dimissioni del sindaco e dei Consiglieri comunali, auspicando fin d’ora che la città voglia quanto prima voltare questa brutta pagina politico-ammnistrativa”, hanno concluso i consiglieri della minoranza.

