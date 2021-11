Le vetrine di Natale a Tempio e Santa Teresa.

Anche quest’anno le vetrine dei negozi di Tempio e Santa Teresa di Gallura si sfidano per vincere il premio della più bella di Natale. Si tratta di due iniziative separate, che entrambi i paesi hanno riproposto con una nuova edizione, per animare le Feste e le attività commerciali.

Sarà la terza edizione per Natale in Vetrina, che si svolgerà a Tempio Pausania, iniziativa a cui il Comune ha dato contributi per 5.390 euro e consisterà nel far partecipare i commercianti per addobbare le vetrine dei loro negozi e sottoporli alla votazione da parte dei cittadini, che si svolgerà sui social. A organizzare l’evento è l’Associazione Turistica Pro Loco.

Analogo è il concorso di Santa Teresa, che prende il nome di Le vetrine più belle e che illuminerà le vetrine delle attività commerciali per il secondo anno consecutivo. Organizzato dall’associazione Shardana nuragici, con il patrocinio del Comune, l’evento si svolgerà dall’8 dicembre al 7 gennaio 2022. Iniziativa che lo scorso anno aveva riscontrato un grande successo, sia da parte dei commercianti, sia dai residenti.