Attesa per ”Curri Lungoni”, torna dopo 28 anni l’Atletica a Santa Teresa

Domenica 8 ottobre si terrà l’evento Curri Lungoni.

A distanza di ben 28 Anni dall’ultima edizione, la Proloco Santa Teresa Gallura e ASD 3P Atletica Santa Teresa Gallura entrambe molto sensibili e attive nel territorio nei campi sportivi, sociali, turistici, ecologici ecc. hanno deciso di riorganizzare lo storico evento di atletica Leggera Curri Lungoni, che per decenni ha rappresentato a livello internazionale un trampolino di lancio per diversi atleti.

Uccio Taras insieme agli amici Salvino Grindi, Marco Muzzu e Vincenzo Sanna, nel lontano 1987, decisero di creare una disciplina sportiva al tempo sconosciuta in paese chiamata Atletica. Fin dal primo anno, riuscirono a formare atleti che, pur non avendo in loco strutture adatte a questa disciplina si distinsero a livello regionale allenandosi in terreni privati con diversi suoli e talvolta anche in spiaggia.

Gli intensi allenamenti quotidiani permisero agli atleti di distinguersi domenica dopo domenica in tutte le gare regionali e da ottobre ad aprile si disputavano gare campestri mentre in primavera ed estate si facevano le competizioni su pista in tutte le discipline arrivando fino a Cagliari.

Tra il 1987 e il 1997 circa 150 atleti di Santa Teresa Gallura, Aglientu e Palau, contribuirono al successo della società sportiva Atletica Santa Teresa grazie all’impegno profuso che permise di ottenere a diversi livelli importanti successi. Ricordiamo Antonio Taras, Maria Nunzia Molino, Laura Cicerone, Stefania Ricciu, Agostino Poggi, Gavino Lai, Giovanni Taras, Giovanni Calvisi, Simona Lai e molti altri che, avendo in comune la passione per lo sport e per l’atletica, gara dopo gara e domenica dopo domenica oltre a trionfare nelle diverse discipline trasmettevano i vari valori dello sport.

Le domeniche in cui furono organizzate gare competitive erano giornate di festa e L’Atletica Santa Teresa Gallura organizzò ben 8 trofei internazionali denominati Riviera di Gallura, che visero partecipare grandi atleti provenienti da tutta Europa. Memori di questa gloriosa storia ricca di trionfi a tutti i livelli, la Proloco Santa Teresa Gallura e l’associazione ASD 3P, invitano tutti coloro che hanno a cuore questa disciplina a partecipare alla prima edizione della gara podistica per bambini e adulti denominata “CURRI LUNGONI” che in futuro rappresenterà una tappa importantissima per tantissimi atleti che vorranno calcare scenari prestigiosi. Per partecipare alla prima edizione è obbligatorio iscriversi alla gara a partire dalle ore 9.00 presso i banchi posizionati in P.zza Libertà che prevede il seguente programma:

ATLETI di 6/8 anni circuito di 200 metri;

ATLETI di 9/12 anni circuito di 400 metri;

ATLETI di 13/15 anni circuito di 900 metri;

ATLETI RAGAZZI/ADULTI circuito di 2700 metri.

Al termine della gara, la Madrina dell’evento premierà i partecipanti presso la terrazza panoramica di Piazza della Libertà dove verrà servito un piccolo rinfresco offerto dal Ristorante Pizzeria Spano’s.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui