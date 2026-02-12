L’ex sindaco Pisciottu ufficializza la candidatura per Santa Teresa Gallura

Arriva la conferma della candidatura di Pisciottu a sindaco di Santa Teresa.

Dopo giorni di indiscrezioni è arrivata la conferma della candidatura di Stefano Pisciottu a sindaco di Santa Teresa Gallura per il gruppo civico “Per Lungoni”. Questa decisione è il coronamento di un lungo percorso politico collettivo che ha coinvolto diverse realtà sociali e cittadini.

Nonostante il richiamo all’esperienza precedente, il gruppo precisa che la sua candidatura non è un ritorno al passato. La compagine si definisce inclusiva e trasversale, raccogliendo persone provenienti dal mondo del lavoro e dell’associazionismo che hanno deciso di superare le logiche di partito. Pisciottu, che ha già guidato il Comune per due mandati fino al 2020 gestendo fasi cruciali per lo sviluppo urbano e i servizi cittadini, viene visto oggi come la risorsa strategica attorno alla quale compattare l’intera comunità verso un obiettivo comune.

