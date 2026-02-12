Trentenne non si trova, appelli anche dalla Gallura

Alessandro Giannetti è conosciuto anche in Gallura.

Anche la Gallura si uniche alle ricerche di Alessandro Giannetti. Il 31enne di Tivoli, che da domenica scorsa risulta scomparso, ha diversi conoscenti anche a San Teodoro poiché il ragazzo ha fatto la stagione nel paese. Il giovane non dà più notizie dall’8 febbraio dopo aver finito il turno di lavoro in ristorante all’alba. Ieri, 11 febbraio, nel fiume Aniene sono state trovate le tracce di un’auto.

Il paraurti e la targa potrebbero appartenere all’auto del 31enne di Tivoli. Il giovane si è allontanato con la sua VolksWagen intorno alle 5 del mattino dopo aver finito il suo turno di lavoro. Da allora nessuna traccia di Alessandro. Famigliari e amici sono preoccupati per la sua assenza e hanno rilanciato appelli in tutta Italia con la speranza di trovare il giovane in queste ore. Le ricerche di Giannetti sono incessanti e senza sosta.

