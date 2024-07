Il canile abusivo sgomberato dai carabinieri a Santa Teresa.

Nei giorni scorsi, sulla strada La Ficaccia-Marmorata, a Santa Teresa Gallura, due ragazze hanno assistito all’abbandono di un cucciolo in una campagna. Le giovani hanno immediatamente fermato l’auto e chiesto chiarimenti all’uomo, il quale ha cercato di giustificarsi affermando che il terreno fosse un canile. Tuttavia, le ragazze si sono rese conto che il terreno non era di proprietà dell’uomo e hanno contattato immediatamente i carabinieri della Compagnia di Santa Teresa Gallura.

L’uomo in questione era già agli arresti domiciliari per aver ucciso un cane tempo fa, ma nonostante ciò era uscito di casa. All’arrivo dei militari, l’uomo è stato identificato e il terreno è stato perquisito. Durante l’operazione, sono stati trovati circa 15 cani in condizioni precarie. Gli animali sono stati subito portati via e trasferiti in un canile per ricevere le cure necessarie.

