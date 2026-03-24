Nasce un nuovo comitato civico a Santa Teresa Gallura

Il nuovo comitato civico nato a Santa Teresa Gallura.

Un gruppo di imprenditori, operatori turistici e rappresentanti di Fratelli d’Italia, Lega e PSD’AZ ha annunciato oggi la nascita di un nuovo comitato civico e politico a Santa Teresa Gallura, in vista delle prossime elezioni comunali, previste per il 7/8 giugno 2026. L’iniziativa si propone di promuovere un modello di gestione pubblica basato sul confronto di idee e sulla partecipazione attiva della cittadinanza.

Secondo i promotori, il progetto nasce in risposta a quella che definiscono una situazione politica locale “caratterizzata da dinamiche di palazzo e da una riduzione del significato del voto popolare”.

Il gruppo sottolinea la necessità di superare vecchie logiche di gestione politica e invita cittadini, gruppi civici e altre realtà politiche a unirsi a chi si sente escluso dalle attuali dinamiche amministrative.

“È arrivato il momento di abbattere le barriere ideologiche e di ritrovare il senso del fare politica per il territorio,” dichiarano i promotori, aggiungendo che l’obiettivo è costruire proposte amministrative serie e inclusive, rivolte al futuro della comunità.

Il comitato, che si definisce aperto a chiunque voglia partecipare con spirito costruttivo, punta a favorire trasparenza, condivisione e coerenza nel dibattito politico locale.

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