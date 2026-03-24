Meteo, crollano le temperature a Olbia e in Gallura: torna il freddo

Meteo in Gallura: crollo termico e vento forte

In Gallura è atteso un deciso cambio di passo sul fronte del meteo: le prossime giornate saranno segnate da un calo netto delle temperature e da condizioni più dinamiche, soprattutto lungo la costa. Il tempo sarà spesso instabile o perturbato, con cielo coperto e piogge a tratti diffuse, più frequenti nelle aree esposte. Non mancheranno brevi pause, ma il contesto resterà variabile.

Il dato più evidente sarà quello termico. Le temperature subiranno un vero e proprio crollo, con massime che scenderanno fino a 12-13 gradi e minime intorno ai 7-9 gradi. Il clima risulterà più freddo rispetto ai giorni precedenti.

Il vento soffierà teso da levante o scirocco, con rinforzi lungo la fascia costiera. Questo renderà il mare mosso o molto mosso e aumenterà la percezione di freddo.

Nei giorni successivi la situazione resterà movimentata. Il mix tra vento, umidità e temperature più basse darà alla Gallura un clima più tipicamente invernale, nonostante l’arrivo della primavera.

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