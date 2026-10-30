Contributi affitto 2026, riaprono le domande a Santa Teresa Gallura

I contributi per l’affitto a Santa Teresa Gallura.

Nuova possibilità per i cittadini di Santa Teresa Gallura di accedere ai contributi per il pagamento dell’affitto. Il Comune ha disposto la riapertura dei termini per presentare le richieste di sostegno economico. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13 di venerdì 6 novembre. Il contributo riguarda l’integrazione del canone di affitto relativo all’anno 2026. La riapertura è stata decisa per consentire anche a chi non aveva presentato la richiesta entro la precedente scadenza del 1° ottobre di accedere alla misura. Il nuovo avviso concede quindi ulteriori 10 giorni per inoltrare la documentazione.

Come presentare la domanda.

Il modulo è disponibile online, tra gli allegati dell’avviso pubblicato dal Comune, oppure può essere ritirato di persona al Centro Polivalente La Funtana, in via La Funtana 4. Le richieste possono essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, in piazza Villamarina 1, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e il martedì anche nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:30. In alternativa, è possibile inviare la documentazione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali e l’assistente sociale Marianna Denicu al numero 0789/740981.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui