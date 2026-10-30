Eventi del weekend a Olbia e Gallura: Halloween, rally, cultura e sapori d’autunno

Dalle feste di Halloween dedicate a grandi e piccoli alle emozioni dei motori, passando per le tradizioni della Sardegna e i sapori dell’autunno. Il weekend di sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre offre diversi appuntamenti a Olbia e nei centri della Gallura, con iniziative pensate per chi vuole trascorrere qualche ora in famiglia, scoprire il patrimonio culturale dell’Isola o vivere da vicino una competizione sportiva.

Tra Olbia, Golfo Aranci, Badesi, Berchidda e Tempio Pausania, il calendario propone occasioni diverse, capaci di unire divertimento, cultura, natura e convivialità. Ecco gli appuntamenti da segnare in agenda per organizzare il fine settimana.

Olbia, un viaggio tra i costumi e i simboli della Sardegna

La cultura e le tradizioni dell’Isola sono protagoniste a Olbia con “Trame al Vento”, la mostra dedicata ai costumi e ai simboli della Sardegna. L’esposizione, ospitata al Museo Archeologico, accompagna il pubblico alla scoperta dell’identità sarda attraverso abiti tradizionali, tessuti, colori e dettagli che raccontano la storia delle comunità dell’Isola.

Un percorso che permette di andare oltre l’aspetto estetico dei costumi, per conoscere il significato dei simboli e il valore dei saperi artigianali tramandati nel tempo. La mostra rappresenta un’opportunità per riscoprire le radici culturali della Sardegna e avvicinarsi a un patrimonio che continua a custodire la memoria e le peculiarità dei diversi territori.

Berchidda, riflettori sul Rally dei Nuraghi e del Vermentino

Gli appassionati di motori possono raggiungere Berchidda per il Rally dei Nuraghi e del Vermentino, appuntamento che richiama equipaggi e spettatori tra gli sterrati della Gallura e del Monte Acuto. La competizione porta sulle strade del territorio il fascino del rally, con prove speciali che mettono alla prova abilità di guida, precisione e capacità di affrontare percorsi impegnativi.

Berchidda sarà uno dei punti di riferimento della manifestazione, con momenti dedicati alla partenza e all’arrivo degli equipaggi. Il rally coinvolge anche altri centri del territorio, offrendo agli appassionati l’occasione di seguire da vicino le auto in gara e di scoprire, allo stesso tempo, il paesaggio dell’entroterra sardo. Un appuntamento che unisce sport e promozione territoriale, animando il fine settimana con l’energia della competizione.

Golfo Aranci, Halloween tra musica, street food e animazione

A Golfo Aranci Halloween si trasforma in una festa che coinvolge il centro del paese con iniziative dedicate a diverse fasce d’età. Il programma di Halloween a Golfo Aranci propone musica, street food, intrattenimento e appuntamenti pensati per le famiglie, in un’atmosfera ispirata alla notte più spaventosa dell’anno.

Non mancheranno le occasioni per divertirsi con gli amici e per accompagnare i bambini tra giochi, travestimenti e animazione. La festa punta a trasformare le vie e le piazze coinvolte in luoghi di incontro, con proposte che affiancano il divertimento alla convivialità e contribuiscono ad animare il paese durante il ponte di Ognissanti.

Badesi, maschere e giochi per la festa più spaventosa dell’anno

Anche Badesi si prepara a celebrare Halloween con una festa tra maschere, giochi e animazione. L’appuntamento è pensato soprattutto per i bambini e le famiglie, che potranno ritrovarsi per trascorrere insieme una serata all’insegna della fantasia e del divertimento.

Tra costumi, attività ludiche e momenti dedicati ai più piccoli, la festa punta a coinvolgere la comunità in un’occasione di socialità. A completare il programma ci saranno anche proposte gastronomiche, con una serata che unisce l’atmosfera di Halloween ai sapori della convivialità. Un’occasione per vivere il paese in modo diverso e condividere il clima festoso del fine settimana.

Tempio Pausania, la Festa d’Autunno tra funghi e natura

A Tempio Pausania il calendario propone un appuntamento dedicato ai prodotti della stagione e alla conoscenza dell’ambiente naturale con la Festa d’Autunno, tra funghi, natura e sapori del territorio. L’iniziativa valorizza le ricchezze del territorio e invita il pubblico ad approfondire il mondo dei funghi, il loro ruolo negli ecosistemi e le caratteristiche dell’ambiente del Limbara.

Il programma comprende momenti divulgativi e proposte gastronomiche, coinvolgendo anche i locali aderenti con piatti e aperitivi a tema. Un’occasione per scoprire le peculiarità della stagione autunnale attraverso un percorso che unisce conoscenza, tradizione e gusto, valorizzando le risorse naturali e culinarie della Gallura.

Un fine settimana tutto da vivere in Gallura

Dalle iniziative culturali di Olbia alle feste di Halloween di Golfo Aranci e Badesi, passando per il rombo dei motori a Berchidda e le proposte autunnali di Tempio Pausania, il weekend offre diverse possibilità per organizzare il tempo libero tra città e paesi del territorio.

Un calendario che mette insieme tradizioni, sport, divertimento e gastronomia, invitando residenti e visitatori a scegliere l’appuntamento più adatto ai propri interessi e a scoprire la Gallura anche nella stagione autunnale. Prima di mettersi in viaggio, è consigliabile consultare i link degli organizzatori per verificare orari e aggiornamenti dei singoli eventi.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

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