Domenico Casula è morto sulla Tempio-Sassari

“Nessuno muore sulla terra, finché vive nel cuore di chi resta”, questa frase per ricordare Simoncelli l’aveva postata Domenico Casula. Oggi è lui che se n’è andato, a causa di uno scontro frontale con un 58enne. Santa Teresa è in lutto per la scomparsa di un ragazzo di 48 anni molto conosciuto e amato. Era un grandissimo appassionato di moto e di motori e oggi ha perso la vita mentre andava al lavoro. “Era molto bravo con le moto, anche ad alta velocità, sapeva guidare benissimo ed era stato il mio istruttore di scuola guida – ricorda il deputato Dario Giagoni -. Mi sembra assurdo che possa essere morto in una Panda mentre andava a fare il suo dovere di lavoratore”.

Stamattina stava percorrendo la Statale 672 in direzione Sassari alla guida di una Panda quando, all’altezza di Chiaramonti, si è scontrato frontalmente con un’altra Panda. Due auto identiche che si trovano nello stesso momento nello stesso punto, ma in direzioni opposte. “Era molto conosciuto e un gran lavoratore – ricorda il parlamentare di Santa Teresa Gallura -. Domenico era uno di cionfra, non si arrabbiava mai e sorrideva sempre. Quando ti salutava faceva sempre un grande sorriso, indimenticabile. Siamo tutti vicini alla sua amata mamma”.

