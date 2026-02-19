Il maltempo non lascia Olbia, il sindaco chiude parchi e cimiteri

Le ordinanze del sindaco di Olbia per il maltempo.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha disposto la chiusura del parco urbano Fausto Noce e di tutti i cimiteri, sia cittadini sia frazionali, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per oggi, giovedì 19 febbraio, e domani, venerdì 20. Contestualmente, sono state sospese tutte le attività cimiteriali programmate.

La decisione è stata presa a titolo precauzionale con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori che quotidianamente prestano servizio nelle strutture interessate. Il sindaco ha sottolineato che la misura resterà in vigore fino al miglioramento delle condizioni del tempo, invitando la cittadinanza a rispettare le indicazioni e a evitare spostamenti non strettamente necessari nelle aree chiuse.

