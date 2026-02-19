Il maltempo non lascia Olbia, il sindaco chiude parchi e cimiteri

19 Febbraio 2026

di Giulia Rago

Le ordinanze del sindaco di Olbia per il maltempo.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha disposto la chiusura del parco urbano Fausto Noce e di tutti i cimiteri, sia cittadini sia frazionali, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per oggi, giovedì 19 febbraio, e domani, venerdì 20. Contestualmente, sono state sospese tutte le attività cimiteriali programmate.

La decisione è stata presa a titolo precauzionale con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori che quotidianamente prestano servizio nelle strutture interessate. Il sindaco ha sottolineato che la misura resterà in vigore fino al miglioramento delle condizioni del tempo, invitando la cittadinanza a rispettare le indicazioni e a evitare spostamenti non strettamente necessari nelle aree chiuse.

