Insulta Giagoni sui social, l’avvocato: “Dire scemo di Santa Teresa è reato”

A processo un 70enne per insulti a Dario Giagoni.

Aveva definito il parlamentare Dario Giagoni come “lo scemo di Santa Teresa Gallura”. Così è finito a processo Marco Michi, 70enne sassarese, che aveva pubblicato nel 2019 gli insulti social contro il deputato della Lega, reato per il quale oggi si è tenuta la seconda udienza.

Durante il processo a Tempio Pausania il legale di Giagoni ha detto che si tratta di veri e propri insulti alla persona e non a sfondo politico. L’imputato ha insultato anche l’allora commissario del Carroccio in Sardegna, Eugenio Zoffili, ed è finito a processo anche per questo. Quest’ultimo non era presente in tribunale per impegni in Parlamento, ma verrà ascoltato nella prossima udienza, che si terrà il 22 novembre prossimo.







