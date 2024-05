La fortuna bacia la Sardegna, grossa vincita al Lotto

Grossa vincita al Lotto a Sestu.

La fortuna bacia ancora la Sardegna. Come riporta Agipronews, in provincia di Cagliari, a Sestu, c’è stata una grossa vincita al Lotto. Nell’estrazione di sabato 25 maggio, un anonimo scommettitore ha vinto 19.500 euro.

Per realizzare la vincita, il fortunato di Sestu ha centrato tre ambi e un terno all’estrazione del Lotto. L’ultimo concorso del Lotto, come riporta Agipronews, ha distribuito premi per 5,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora i 521 milioni in questo 2024.

