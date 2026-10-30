Si scontra contro un camion: morto un motociclista a Olbia

Incidente mortale a Olbia.

Un drammatico incidente mortale si è verificato oggi, 30 ottobre a Olbia, lungo il viale del porto dell’Isola Bianca. Stando alle prime informazioni, un motociclista di 52 anni dopo essersi scontrato contro un Tir, all’ingresso del posto della città. In sella con lui viaggiava anche il figlio, che ha riportato ferite. Anche il conducente del camion ha riportato conseguenze dallo schianto.

Nonostante il tempestivo intervento dei carabinieri, della polizia locale di Olbia e dei soccorritori del 118, i tentativi di salvare l’uomo si sono rivelati purtroppo inutili. Sul posto anche i vigili del fuoco. In corso di accertamento la dinamica della tragedia.

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