Olbia, più tempo per il Bonus Nidi Gratis: nuova scadenza

Prorogato il Bonus Nidi Gratis a Olbia.

È stato prorogato a venerdì 11 settembre il termine per presentare le domande di accesso al Bonus Nidi Gratis 2026 del Comune di Olbia. La nuova scadenza è stata comunicata il 7 settembre dall’assessora alla Pubblica Istruzione Sabrina Serra e riguarda le famiglie interessate a richiedere il contributo. La proroga offre quindi qualche giorno in più per completare la procedura e trasmettere l’istanza. La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente online, attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale – Servizi scolastici e per l’infanzia – Bonus Nidi Gratis, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Olbia.

Come accedere alla procedura telematica.

Per accedere alla procedura telematica è necessario utilizzare lo Spid di livello 2 oppure la Carta d’identità elettronica (Cie). L’amministrazione invita pertanto gli interessati a verificare per tempo le proprie credenziali e a completare l’invio entro il nuovo termine stabilito. L’avviso relativo al Bonus Nidi Gratis 2026 è consultabile sul portale del Comune, nelle sezioni dedicate alle notizie e all’area tematica Istruzione – Asili Nido.

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