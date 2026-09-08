Meteo Olbia 9 settembre, il caldo comincia a perdere terreno

Il meteo a Olbia per mercoledì 9 settembre resterà ancora favorevole, ma anche in Gallura si cominceranno a vedere i primi segnali del calo termico. Il cielo sarà sereno nelle prime ore e poco nuvoloso nel resto della giornata, con una maggiore presenza di nubi verso sera. Non sono previste precipitazioni.

Olbia passerà dai 35 gradi previsti per l’8 settembre a una massima di 34 il giorno successivo. La minima scenderà invece a 22 gradi. Anche Tempio Pausania vedrà valori compresi tra 19 e 32 gradi. Si tratta ancora di temperature estive, ma il quadro è destinato a cambiare rapidamente.

Il segnale più evidente arriva infatti dalle previsioni per giovedì 10 settembre. Per Olbia ARPAS indica una minima di 20 gradi e una massima di appena 24, dieci gradi in meno rispetto a quella prevista per il 9. Anche Tempio passerà a una massima di 21 gradi.

Le previsioni meteo per mercoledì 9 settembre in Gallura

La giornata inizierà con cielo sereno e venti deboli da sud-ovest. Nel corso della mattina compariranno le prime nubi, ma senza fenomeni associati. Nel pomeriggio il cielo sarà poco nuvoloso e i venti ruoteranno debolmente da sud-est, prima di tornare da ovest in serata. Le precipitazioni previste restano pari a zero.

Anche il mare mostrerà i primi effetti del cambiamento. Nel nord-est resterà poco mosso nella prima parte della giornata, ma il moto ondoso aumenterà successivamente. Il quadro sarà quindi ancora buono per gli spostamenti lungo la costa, anche se meno tranquillo rispetto ai giorni precedenti.

Il vero cambio di scenario arriverà comunque il 10 settembre, quando sono previste nuvole più diffuse, precipitazioni anche sotto forma di rovescio o temporale e un deciso calo delle temperature. Per mercoledì, invece, la Gallura vivrà ancora una giornata dal carattere estivo, ma con il caldo ormai vicino al suo punto di svolta.

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