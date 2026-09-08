Un altro incendio in Gallura: le fiamme nel territorio di Telti

Un incendio a Telti.
Giornata difficile in Gallura sul fronte degli incendi. Un altro rogo è divampato nel territorio, con fiamme nel comune di Telti, in località Cantareddu. Sul posto sta intervenendo il corpo forestale con un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di Limbara.
Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Monti. Un altro rogo è scoppiato nel territorio di Tempio Pausania, nel primo pomeriggio di oggi, 8 settembre. Sul posto un elicottero e il Corpo forestale.