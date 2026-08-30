Il rogo nella zona di Marreri crea problemi sulla principale direttrice verso la Gallura.

Traffico interrotto verso Olbia sulla 131 Dcn per il fumo provocato da un incendio divampato nel territorio di Orune, nella zona di Marreri. Secondo la comunicazione dei Vigili del Fuoco, la strada è stata momentaneamente chiusa nella direzione del capoluogo gallurese. Il CCISS segnala alle 15:04 una corsia chiusa per incendio all’altezza di Ponte Marreri.

L’emergenza interessa un’area vicina alla statale. Dalle 14:20 circa sono impegnate quattro squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro e le fiamme stanno lambendo diverse abitazioni di campagna.

Le operazioni vengono coordinate dalla Sala operativa provinciale dei Vigili del Fuoco e in questa fase la priorità è la protezione delle case presenti nell’area interessata dal rogo. Sul posto operano anche Corpo Forestale, Forestas e Protezione civile, mentre le forze dell’ordine stanno contribuendo alla gestione della viabilità.

Canadair ed elicotteri contro le fiamme.

L’intervento ha richiesto anche l’impiego dei mezzi aerei. Nella zona è stato inviato un Canadair, affiancato dagli elicotteri della flotta regionale.

La situazione ha quindi effetti che vanno oltre il territorio di Orune: la presenza del fumo sulla 131 Dcn interessa direttamente anche i collegamenti stradali in direzione Olbia, lungo una delle principali arterie di accesso alla Gallura.

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