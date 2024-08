Quattro spiagge di Santa Teresa tornano balneabili, revocata l’ordinanza

Il divieto di balneazione nelle spiagge di Santa Teresa non c’è più.

Tornano balneabili le spiagge di Santa Teresa di Gallura. Nei giorni scorsi la sindaca Nadia Matta aveva firmato l’ordinanza che imponeva il divieto di balneazione a La Marmorata, Porto Quadro, Cala Sambuco e Rena Bianca.

Il divieto è scattato il 20 agosto scorso a causa di valori alti di batteri intestinali ed escherichia coli. L’ordinanza di revoca del divieto di balneazione è stata pubblicata sull’albo petorio del Comune e la prima cittadina ha comunicato che i valori sono tornati alla norma, eccetto nella spiaggia La Laurina, dove si stanno effettuando nuove indagini.

La situazione aveva preoccupato tanto da richiedere lo stato di calamità per i danni al patrimonio pubblico che per quelli subiti dai privati. Le acque delle spiagge di Santa Teresa avevano presentato valori anomali dopo lo sversamento in mare di acque reflue, dopo le forti piogge dei giorni di Ferragosto.

