Santa Teresa Gallura, Carnevale 2026 tra colori e musica

Grande successo per la sfilata di Carnevale a Santa Teresa di Gallura, che ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico ieri nelle vie del paese. Ben 10 gruppi iscritti, affiancati da numerosi gruppi estemporanei, hanno animato la sfilata per un totale di oltre 500 persone in maschera, regalando uno spettacolo di colori, musica ed energia.

La sfilata ha attraversato le vie del paese trasformando Santa Teresa di Gallura in una grande festa: musica travolgente, coreografie spettacolari e carri allegorici hanno coinvolto residenti e visitatori in un clima di festa contagiosa, tra applausi, balli e cori lungo tutto il percorso. Ad arricchire l’evento la prestigiosa presenza degli Sbandieratori professionisti di Carpineto Romano e di un gruppo di ballerine brasiliane, che hanno conquistato la piazza con esibizioni di grande impatto scenico.

Determinante la sinergia tra la Proloco Santa Teresa Gallura e i Fidali 82 con l’importante supporto economico, oltre al patrocinio del Comune, una collaborazione che ha portato frutti concreti, contribuendo alla riuscita di una manifestazione partecipata, viva e capace di unire l’intera comunità nel segno della festa.

