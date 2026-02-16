Il maltempo non lascia la Sardegna, vento di burrasca e mareggiate in Gallura

Il maltempo non lascia la Sardegna, per martedì poca pioggia ma in Gallura arrivano venti di burrasca e mareggiate. Dalla Protezione civile regionale segnalano che il picco sarà tra la prossima notte e la tarda serata di Martedì grasso. Queste le previsioni per la Gallura.

Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli, nella prima parte della giornata. Temperature: niente da segnalare.

Venti: forti da Ovest Nord-Ovest, con rinforzi di burrasca. Attenuazione dal pomeriggio.

Altri fenomeni: mareggiate sulle coste settentrionali.

“La circolazione atmosferica sull’Europa centro-occidentale è dominata da un promontorio di alte pressioni sulla penisola iberica e un sistema di bassa pressione in transito sull’Adriatico, verso Sud-est – si legge nell’avviso di condizioni meteo avverse -. A seguito di questa configurazione, l’instaurarsi di un forte gradiente barico sul Mediterraneo occidentale darà luogo a intense correnti da Nord-ovest in intensificazione a partire dalla nottata tra lunedì 16/02/2026 e martedì 17/02/2026”.

L’avviso della Protezione civile regionale

“A partire dalle prime ore e fino alla tarda serata di martedì 17/02/2026, forti venti di maestrale soffieranno sulla Sardegna, con locali e temporanei rinforzi fino a intensità di burrasca più probabili durante la prima parte della giornata. L’attenuazione della ventilazione è attesa dal pomeriggio, con venti che comunque rimarranno forti fino alla tarda serata. Le coste occidentali e settentrionali dell’Isola saranno interessate da una mareggiata da Nord-ovest, il cui picco è atteso per la mattina di martedì con altezze d’onda significativa superiori a 4 m e periodi medi superiori a 7 s”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui