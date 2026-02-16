Olbia dice addio a Sebastiano Bari: aveva 73 anni

Addio a Sebastiano Bari.

Dolore a Olbia per la scomparsa di Sebastiano Bari. Se ne è andato all’età di 73 anni, l’uomo, conosciuto come Bastiano, molto noto e voluto bene nella città della Gallura. Ricordato come una persona perbene, lascia una moglie e tre figli.

Originario della Puglia, ha un’azienda a Olbia e nel mese di luglio avrebbe compiuto 74 anni. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto in città. Sono tanti i messaggi addolorati di conoscenti e amici che hanno invaso le bacheche social per dare l’ultimo saluto al 73enne e unirsi nel dolore della sua famiglia. I funerali di Bastiano si terranno domani, martedì 17 febbraio, alle ore 16, nella Basilica di San Simplicio a Olbia.

