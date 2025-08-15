Santa Teresa Gallura si prepara per la notte di Ferragosto

Santa Teresa Gallura si prepara a una serata indimenticabile tra musica, emozioni e divertimento. I festeggiamenti si apriranno con la Processione in mare e la Santa Messa, che per la prima volta si terrà al porto di Santa Teresa, creando un momento di grande suggestione e partecipazione.

Oggi 15 agosto, la suggestiva Piazza Vittorio Emanuele I sarà il palcoscenico di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: The Floyd Experience. La festa inizierà alle 21:00 con uno spettacolo pensato per i più piccoli: Japo – Mondo Magico porterà in scena un vortice di colori, giochi e sorrisi, regalando momenti di pura allegria a bambini e famiglie.

Dalle 22:00, le luci si abbasseranno e l’atmosfera si accenderà al ritmo delle leggendarie note dei Pink Floyd, reinterpretate dalla band tributo The Floyd Experience. Un viaggio musicale tra brani intramontabili, scenografie suggestive ed effetti visivi capaci di emozionare. E a seguire, la piazza si trasformerà in una grande pista da ballo sotto le stelle, grazie al travolgente DJ set di Carlitos, che farà muovere tutti fino a tarda notte.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, è organizzato dalla Pro Loco di Santa Teresa Gallura con il patrocinio del Comune e il sostegno di Love Santa Teresa. Un’occasione perfetta per vivere una serata all’aperto in compagnia, tra magia della musica dal vivo e pura energia estiva.

