Cumuli di rifiuti abbandonati nella strada sterrata di Isticadeddu

Rifiuti abbandonati nella periferia di Olbia.
Sacchi di plastica neri e azzurri stracolmi, bottiglie vuote sparpagliate, scarti plastici e cumuli di rifiuti abbandonati a ridosso della vegetazione spontanea. È lo scenario desolante che si presenta in zona Isticadeddu a Olbia, dove una strada sterrata è stata trasformata nell’ennesima discarica abusiva a cielo aperto.
Lo scatto choc.
La fotografia scattata sul posto parla da sola e testimonia un diffuso problema di inciviltà e incuria ambientale. Il cumulo di spazzatura, visibile a pochi passi da un sentiero di campagna frequentato, sorge in un’area circondata da arbusti secchi, amplificando non solo il danno d’immagine per il quartiere, ma anche i potenziali rischi igienico-sanitari e di incendio.
Le polemiche.
Nonostante i ripetuti sforzi per promuovere la raccolta differenziata e i servizi di ritiro degli ingombranti, alcuni residenti o passanti continuano a scegliere la via dell’illegalità, scaricando i propri rifiuti direttamente nella natura. I cittadini della zona, stanchi di convivere con queste continue violazioni, chiedono a gran voce un intervento immediato di bonifica dell’area da parte delle autorità competenti e l’installazione di sistemi di videosorveglianza o fototrappole per identificare e sanzionare i responsabili di questo scempio ambientale.